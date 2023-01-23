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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Western Digital может объединить бизнес по выпуску флеш-накопителей с Kioxia Holdings

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Акции Western Digital дорожают на предварительных торгах в понедельник на сообщении агентства Bloomberg о том, что американский производитель устройств хранения данных "продвигается" в переговорах по слиянию бизнеса с японской Kioxia Holdings Corp.

Компании обсуждают выделение подразделения Western Digital по выпуску флеш-накопителей в отдельный бизнес, который будет объединен с Kioxia, его акции будут торговаться на бирже в США, сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

В итоге компании намереваются провести двойной листинг в Японии. Как сообщалось, стороны возобновили переговоры о слиянии ранее в январе.

Акции Western Digital прибавляют 4,1%. За прошедшие 12 месяцев их цена уменьшилась на 32,6%.

Western Digital Kioxia Holdings
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