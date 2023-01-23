Боррель заявил о намерении Евросоюза продолжать помогать Украине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Евросоюз уже выделил Украине военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи почти на 50 млрд евро, одобрена дополнительная военная помощь на 500 млн евро, и государства союза намерены продолжать поддержку Киева, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Могу вам сказать, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам по завершении заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник в Брюсселе, на котором министры государств-членов обсуждали помощь украинским вооруженным силам.

"Сегодня мы достигли политического соглашения по седьмому траншу военной помощи на дополнительные 500 млн евро и еще по мерам на 45 млн, чтобы украинские солдаты смогли получить подготовку в рамках нашей миссии военной поддержки", - продолжил Боррель.

Руководитель европейской дипломатии отметил подготовку саммита ЕС-Украина 3 февраля, "первого саммита с тех пор, как Украина получила статус кандидата" на вступление в Евросоюз.

В основную повестку дня министерского совещания входила встреча с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, который, по словам Борреля, "нарисовал катастрофическую картину ситуации" с рекордным в минувшем году числом жертв палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

"Мы продолжим наши внутренние дискуссии. Мы услышали, до какой степени сложна ситуация, и подумаем о возможности укрепления наших двусторонних отношений, в частности, на министерском уровне", - сказал высокий представитель ЕС. При этом он заявил, что все члены Совета ЕС подтвердили свою приверженность плану сосуществования израильского и палестинского государств, реализации которого готовы оказать поддержку на местах.

Третьим вопросом основной повестки была ситуация в африканском регионе Сахель и странах Гвинейского залива, которая как в политическом плане, так и в плане безопасности, продолжает ухудшаться, отметил Боррель. На прибрежные страны распространяется террористическая угроза, "ставшая сегодня уже не гипотезой и не риском, а реальностью". По его мнению, ситуацию ухудшает присутствие в регионе группы "Вагнер".

"Министры иностранных дел стран ЕС осудили жестокие репрессии против манифестантов в Иране и, в частности, казни", - сообщил Боррель. Он объявил о принятом Советом ЕС четвертом пакете санкций в отношении Ирана по санкционному режиму за нарушения прав человека.

Ощутимым результатом заседания глава дипломатии ЕС назвал утверждение новой гражданской миссии для Армении, которая будет информировать о ситуации на армяно-азербайджанской границе, чтобы содействовать безопасности и восстановлению доверия в регионе.

Боррель отдельно отметил также обсуждавшиеся советом пункты повестки по ситуации в Афганистане и по дипломатическим усилиям с целью продвинуть диалог Сербии и Косово ради "прекращения кризисных циклов и избежания риска эскалации".