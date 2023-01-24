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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин обсудит с правительством развитие внутреннего туризма

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 января в режиме видеоконференцсвязи проведет очередное совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема встречи - развитие внутреннего туризма в 2023 году", - говорится в сообщении.

С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Максим Решетников
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