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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Назарбаев выписан из клиники в стабильном состоянии после операции на сердце

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в минувшую пятницу сделали операцию на сердце, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в медучреждении.

"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, операция на сердце была плановой, врачи не применяли во время нее кардиостимулятор.

Возглавлявшему Казахстан около 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.

Казахстан Нурсултан Назарбаев
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