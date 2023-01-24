Назарбаев выписан из клиники в стабильном состоянии после операции на сердце

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в минувшую пятницу сделали операцию на сердце, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в медучреждении.

"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, операция на сердце была плановой, врачи не применяли во время нее кардиостимулятор.

Возглавлявшему Казахстан около 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.