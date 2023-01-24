Замгоссекретаря США заверила Казахстан в стремлении Вашингтона быть надежным партнером

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты надеются на поддержание отношений партнерства и сотрудничества с Казахстаном как на двусторонней, так и многосторонней основах, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Она "подчеркнула стремление Соединенных Штатов быть надежным партнером в регионе и призвала Казахстан к диверсификации экономики и безопасности, в том числе посредством двустороннего партнерства и многосторонних форматов, таких как C5+1 (страны Центральной Азии и США - ИФ)", говорится в сообщении госдепа о встрече Шерман со спецпредставителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом.

Шерман также "подчеркнула неизменную приверженность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана".

Стороны обсудили программу политических реформ президента Казахстана, при этом заместитель госсекретаря отметила, что эти реформы "будут способствовать созданию сильного, процветающего и безопасного Казахстана и Центральноазиатского региона".

Шерман выразила признательность народу Казахстана за гуманитарную помощь украинскому народу, сообщил госдепартамент.