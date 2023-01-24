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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Берлинский аэропорт им. Вилли Брандта может отменить все рейсы в среду из-за забастовки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Забастовка сотрудников аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) может привести к отмене всех рейсов в среду, сообщил оператор аэропорта Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

На этот день запланировано около 300 рейсов, их отмена может затронуть порядка 35 тыс. пассажиров.

Забастовку работников служб безопасности и наземного обслуживания, а также других сотрудников аэропорта анонсировал профсоюз Ver.di. Причиной такой меры стал спор с оператором относительно зарплат, отмечает MarketWatch.

Представители крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa не ответили на запрос MarketWatch о комментарии по поводу предстоящей забастовки. Акции компании в начале торгов во вторник дорожают на 0,6%.

В прошлом году в Германии и других европейских странах прошли несколько забастовок работников аэропортов и пилотов, из-за которых были отменены сотни рейсов.

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