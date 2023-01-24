Lockheed Martin увеличила выручку в IV квартале на 7%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 7%, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении компании, ее выручка в октябре-декабре составила $19 млрд по сравнению с $17,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $18,28 млрд.

Чистая прибыль компании уменьшилась на 5%, до $1,9 млрд с $2 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию опустилась до $7,4 с $7,47.

Прибыль без учета разовых факторов составила $7,79 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $7,41 на акцию.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 7%, до $7,64 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем – на 2%, до $3,29 млрд, артиллерийских систем – на 8%, до $4,8 млрд, космической продукции – на 12%, до $3,27 млрд.

Портфель заказов компании в прошедшем квартале вырос на 11%, до $150 млрд.

Свободный денежный поток в прошедшем квартале составил $1,2 млрд, что совпало с ожиданиями экспертов.

По итогам всего 2022 года выручка компании уменьшилась на 1,6%, до $66 млрд, чистая прибыль – на 9%, до $5,7 млрд. Годовая прибыль в расчете на акцию составила $21,66.

На 2023 год Lockheed Martin прогнозирует выручку в $65-66 млрд и чистую прибыль в $26,6-26,9 на акцию.

Бумаги компании стабильны в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 9,3%.