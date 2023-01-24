Детский пансионат в Алма-Ате заподозрили в доведении подростка до самоубийства

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция Алма-Аты (Казахстан) расследует дело о доведении до самоубийства подростка сотрудниками детского пансионата, в котором проводились религиозные обряды, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"Департаментом полиции города Алма-Ата расследуется уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлениях со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

По ее информации, проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. "Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - отмечается в сообщении.

"Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенными к распространению", - сообщили в полиции.