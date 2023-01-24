Рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $87 за баррель), индекс МосБиржи опустился в район 2170 пунктов, при этом подросли акции золотодобывающих и финансовых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2172,75 пункта (-0,6%, утром индекс поднимался до 2199,29 пункта), индекс РТС - 990,41 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 69,11 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Яндекса" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Газпрома" (-1,3%), ВТБ (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), Polymetal (+2%), "Московской биржи" (+1,4%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги UC Rusal (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ после позитивного старта торгов немного не дотянул до рубежа 2200 пунктов, после чего акции перешли к умеренной нисходящей коррекции. Лучше рынка смотрелись акции золотодобытчиков, отыгрывавшие роста цен на желтый металл, а также представители финансового сектора.

Ухудшившийся в течение сессии общий рыночный сантимент оказал давление и на нефтяные котировки. Кроме того, перспективы восстановления спроса в Китае, по всей видимости, уже в основном заложены в цены, в то время как морской экспорт нефти из РФ, согласно данным отслеживания судов, остается сильным. Умеренная фиксация прибыли на внешних площадках носила в целом закономерный характер после повышательного импульса накануне. Предварительная оценка январского PMI в секторе услуг еврозоны отразила выход показателя в зону роста (выше 50 пунктов) впервые с лета прошлого года, производственный PMI также оказался лучше прогнозов аналитиков. Первые январские PMI в США также превзошли ожидания, отмечает эксперт.

В середине недели умеренно позитивная динамика на рынках может возобновиться. Из событий среды интерес представляет заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики, из ключевой статистики – еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Взгляд на российский рынок – сдержанно позитивный, прохождение через пик налогового периода может способствовать укреплению рубля, что обычно охлаждает интерес к акциям экспортеров. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 января – 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отметка 2200 пунктов по индексу МосБиржи в последнее время выступает в качестве рубежа сопротивления. Основные потери во вторник обеспечили лидеры предыдущего дня в рамках уже привычной методики фиксации прибыли при первом удобном случае.

Сектор информационных технологий накануне вырос на новостях о том, что сами компании отрасли предложили Минцифры закрепить нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний, или также бессрочно установить ее на уровне 3% с 2024 года. Однако это лишь пожелание отрасли, а не решение правительства. Соответственно, в логике последнего времени сильное движение в акциях IT-сектора было встречено во вторник волной фиксации прибыли, отмечает аналитик.

ТМК сообщила о продаже двух заводов в Румынии и подразделения по сбыту в Европе и США сербской Hefestos Capital. Данное событие окажет незначительный эффект на деятельность компании, так как европейское и американское направление уже были сложными для ведения бизнеса.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в ОПЕК+, сообщило, что участники соглашения могут сохранить параметры добычи на текущем уровне в рамках февральского совещания. "Вероятно, что одной из причин отсутствия планов сокращения производства является ситуация с европейским эмбарго на закупки российской нефти. Это уже привело к региональным дисбалансам. Цены на нефть также вполне комфортны для добывающих стран. Во всяком случае, они выше $80 за баррель, заложенных в бюджет Саудовской Аравии", - отмечает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, индекс МосБиржи все еще остается в рамках краткосрочного восходящего тренда, уровнем слома тенденции остается отметка 2145 пунктов. Лучше рынка во вторник смотрелся финансовый сектор, также подросли золотодобытчики на фоне высоких цен на золото (цена превышает $1900 за тройскую унцию).

На глобальных рынках во вторник наблюдалась локальная фиксация прибыли. Американский индекс S&P 500 может вернуться к важному психологическому уровню 4000 пунктов и протестировать его уже в качестве поддержки перед важными данными по объему экономики США (эксперты ожидают роста ВВП в IV квартале на 2,6% в годовом выражении после 3,2% в III квартале). Высока вероятность, что рост ВВП замедлится в ближайшие несколько кварталов, что связано с жесткими мерами в денежно-кредитной политике ФРС США.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил снижение акций "СПБ биржи" (-2,8%) из-за отсутствия торгов китайскими и гонконгскими инструментами в связи с новогодними праздниками в Юго-Восточной Азии. Это приведет к снижению комиссионных сборов биржи за первый квартал. Кроме того, за прошлую неделю котировки петербургской фондовой площадки поднялись на треть, за чем последовала активная фиксация инвесторами краткосрочной прибыли и, соответственно, коррекция.

Акции "Газпрома" просели на фоне снижения стоимости газа на TTF в Нидерландах и прогнозов, предполагающих продолжение этого тренда, а также ввиду сокращения объемов перекачки через ГТС Украины на 44% с начала года. Влияние ожидаемого введения "потолка цен" на экспорт газа из РФ с 15 февраля пока не оказывает давления на акции госмонополии, так как этот лимит втрое выше текущих цен, считает аналитик.

Мировые индексы

Во вторник в Азии продолжился рост в Японии и Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю), однако просели Европа (индексы DAX, FTSE потеряли 0,1-0,2%, CAC 40 подрос на 0,1%) и США (индексы снизились на 0,1-0,4%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в январе поднялся до 50,2 пункта с 49,3 пункта в декабре, показали предварительные данные S&P Global, рассчитывающей этот показатель. Таким образом, активность в регионе выросла впервые с июня. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности в секторе.

Сводный PMI в Германии в текущем месяце поднялся до 49,7 пункта с 49 пунктов в декабре. Тем не менее его значение указывает на снижение деловой активности седьмой месяц подряд.

Во Франции сводный PMI в январе снизился до 49 пунктов с 49,1 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным.

Данные исследовательской компании GfK, опубликованные во вторник, показали улучшение настроя потребителей в Германии. Опережающий индикатор, оценивающий перспективы потребительского доверия на февраль 2023 года, увеличился до минус 33,9 пункта с минус 37,6 пункта в декабре. Это самый высокий показатель с августа 2022 года, индекс растет уже четыре месяца подряд благодаря принимаемым властями ФРГ мерам для снижения расходов жителей страны на оплату энергоносителей, отмечают в GfK.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в январе поднялся до 103 пунктов по сравнению со 102 пунктами месяцем ранее, показали данные национального статистического управления Insee.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены корректируются вниз на фоне слабых статданных по экономике США; североморская Brent отошла от максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $87,19 за баррель (-1,1% и +0,6% в понедельник), мартовская цена WTI - $80,75 за баррель (-1,1% и -0,02% накануне).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, свидетельствуют предварительные данные S&P Global.

Поддержку нефти оказывают ожидания восстановления спроса по мере открытия китайской экономики, ослабление доллара, а также возможное замедление темпов повышения ставки ФРС.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (-4,3%), ПАО "СПБ биржа" (-2,8%), "Сахалинэнерго" (-2,2%), "Трубной металлургической компании" (-2,1%).

X5 Retail Group (-1,1%) в IV квартале 2022 года увеличила общие продажи на 16,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 704 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 2022 года выручка ритейлера увеличилась на 18,3%, до 2 трлн 601 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (+36,6%), "Нижнекамскнефтехима" (+26,3% и +6,4% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+20,2%), ПАО "Центр международной торговли" (+14,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+9,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+7%), "ТГК-14" (+6,4%), "Иркута" (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,12 млрд рублей (из них 10,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,1 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,25 млрд рублей на акции "Газпрома").