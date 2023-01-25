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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

В Белоруссии проверили готовность сил немедленного реагирования механизированной бригады

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии 25 января провел проверку боевой готовности сил немедленного реагирования, сообщило агентство "БелТА".

В полную боеготовность были приведены силы немедленного реагирования 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования, говорится в сообщении. При этом были проверены способность танковых и механизированных батальонов в установленные сроки приступить к выполнению задач по предназначению, уровень технического состояния вооружения и военной техники, обеспеченность боеприпасами и запасами материальных средств.

"Особое внимание уделено готовности комплексов вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе управляемых средств поражения, к боевому применению", - сказано в сообщении.

Проверку провели во исполнение поручения президента Александра Лукашенко проверить боеготовность и состояние вооружений в войсках.

В рамках этого же поручения были проверены подразделения усиления охраны важных государственных объектов, основной акцент был сделан на оперативности реагирования и эффективности взаимодействия воинских формирований.

"Проверяемые подразделения с поставленными задачами справились", - говорится в сообщении агентства.

"БелТА" добавила, что комплексная проверка войск будет продолжена.

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