Зампреда ФРС Брейнард могут назначить главным экономическим советником Байдена

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден близок к назначению заместителя председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард руководителем Национального экономического совета (National Economic Council, NEC), пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что действующий глава NEC Брайан Диз готовится покинуть должность, хотя точные сроки его ухода не называются.

В числе других кандидатур Байден также рассматривает Бхарата Рамамурти, заместителя Диза; замминистра финансов Уолли Адейемо; юриста Джина Сперлинга, который уже возглавлял NEC при Билле Клинтоне и Бараке Обаме; бывшего министра здравоохранения Сильвию Мэтьюз Беруэлл; а также министра торговли Джину Раймондо.

Раймондо уже сказала, что не заинтересована в в переходе на новую должность, сообщил источник, близкий к министру.

По словам одного собеседника издания, президент еще не принял решение относительно нового главы NEC и продолжает проводить собеседования с кандидатами. Все другие источники называют Брейнард явным фаворитом.

Брейнард до 2013 года работала помощником министра финансов США по международным вопросам, затем стала членом совета управляющих Федрезерва. В 2021 году Байден рассматривал ее кандидатуру на пост министра финансов или должность главы ФРС, но в итоге она была назначена зампредом центробанка. Брейнард получила в Гарварде докторскую ученую степень по экономике и преподавала прикладную экономику в Массачусетском технологическом институте.