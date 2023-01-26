Донорская платформа по восстановлению Украины приступила к работе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в четверг о начале работы межведомственной донорской координационной платформы для поддержки процесса восстановления Украины.

"Это позволит обеспечить тесную координацию международных доноров и международных финансовых организаций и обеспечит согласованное, прозрачное и подотчетное предоставление поддержки (Украине)", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что первое заседание этой донорской структуры, состоявшееся в формате видеоконференции, собрало высокопоставленных представителей Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

"Со временем к платформе смогут присоединиться и другие доноры", - отмечают в Еврокомиссии.

В коммюнике напоминается, что на сегодняшний день ЕС, его государства-члены и европейские финансовые институты предоставили Украине до 49 млрд евро в виде финансовой, бюджетной, чрезвычайной, гуманитарной и военной помощи.