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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Суд в Москве огласит приговор уральскому экс-схиигумену Сергию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бабушкинский районный суд Москвы в пятницу вынесет решение по делу о возбуждении ненависти, фигурантами которого являются Николай Романов (бывший схиигумен Сергий) и его пресс-секретарь Всеволод Могучев, говорится в телеграм-канале адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", которое представляет интересы Романова.

"Приговор суд огласит 27 января в 12:00", - говорится в сообщении.

Романов и Могучев в минувшую среду выступили в суде с последним словом.

Ранее сообщалось, что поводом для возбуждения дела по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении Романова и Могучева стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете.

Гособвинитель попросил суд назначить Романову с учетом приговора Измайловского районного суда Москвы наказание в виде семи лет колонии общего режима, Могучеву - пять.

В 2021 году Измайловский районный суд Москвы признал Романова виновным по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст.330 (самоуправство) УК РФ и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Защита обжаловала данное решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

В 2020 году Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, был лишен сана за нарушение ряда церковных правил и впоследствии отлучен от церкви.

Сергий Романов
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