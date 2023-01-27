США продолжают работать с ООН над ускорением экспорта зерна и удобрений из РФ и Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон прилагает усилия, чтобы из России и Украины экспортировались в рамках "черноморской инициативы" зерно и удобрения в страны, остро в них нуждающиеся.

"Как известно, мы на всех уровнях работаем со Всемирной продовольственной программой, чтобы ускорить поставки и продовольствия, и удобрений в страны, которые обычно являлись потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России, чтобы они могли провести в нынешнем году посевные работы", - сказала она на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам американского конгресса.

Нуланд добавила, что "госсекретарь Блинкен сфокусирован на том, чтобы обеспечить эту работу не только на сегодня, но и завтра".

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках недавнего визита в ЮАР заявил журналистам: "Что касается российских удобрений, зерна, то никакие усилия ООН не способствовали тому, чтобы Евросоюз и Соединенные Штаты сняли препоны на пути нашего экспорта".

В качестве примера он отметил, что продолжает действовать запреты на вход российских судов в средиземноморские порты, а иностранным судам - в российские, есть проблемы с фрахтом, страховкой, Россельхозбанк не может пользоваться платежной системой SWIFT.