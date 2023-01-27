В посольстве РФ в США заявили, что антироссийские санкции вредят прежде всего иностранным компаниям

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне в пятницу прокомментировало объявленное накануне Минфином США обновление российского сегмента санкционного списка SDN list, заявив, что от этого страдают прежде всего зарубежные предприниматели.

"Убеждены, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают в первую очередь зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются", - говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

Там добавили, что несмотря на наложенные ограничения российский рынок остается привлекательным для иностранных инвесторов, и подчеркнули, что Россия открыта для деловых контактов - "но только на основании честного подхода, при соблюдении рыночных, конкурентных условий ведения дел".

Минфин США в четверг включил в SDN List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова.

Кроме того, под санкции попали несколько российских структур, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности.

Также в списке фигурируют бизнесмен, совладелец угольных активов ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" Сергей Адоньев и две структуры холдинга "Интеррос" (сам он в SDN List с минувшего декабря).