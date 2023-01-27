"Аэрофлот" в феврале возобновит программу собственных регулярных рейсов в Казахстан

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 февраля возобновит программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана.

Согласно сообщению перевозчика, будут запущены рейсы в Астану (до 2 раз в день), Алма-Ату (до 3 раз в день) и Атырау (2 рейса в неделю, с марта - 3).

Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Airbus A320.

Сейчас полеты в города Казахстана из Москвы выполняет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия". На маршрутах задействованы отечественные самолеты Superjet 100.