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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Китай в 2022 году сократил выплавку стали второй год подряд – на 2,1%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китай в 2022 году снизил выплавку стали по итогам второго года подряд.

Объем производства уменьшился на 21,73 млн тонн (на 2,1%) – до 1,013 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в декабре выпуск стали сократился на 9,8% относительно того же месяца годом ранее и составил 77,89 млн тонн. Между тем по сравнению с ноябрем показатель увеличился на 4,5%.

Производство чугуна в 2022 году сократилось на 0,8% – до 863,83 млн тонн, в том числе в прошлом месяце – на 4,6%, до 69 млн тонн.

Китай
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