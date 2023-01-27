В Белоруссии введут сбор с транспортных средств за выезд за границу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 1 февраля введут сбор с транспортных средств за выезд за границу, сообщил Госпогранкомитет республики со ссылкой на решения советов депутатов Брестской, Гродненской и Витебской областей. Все три региона граничат со странами Евросоюза.

Сбор составит одну базовую величину (37 белорусских рублей) вне зависимости от количества человек в машине. Его будут взимать как с машин, зарегистрированных в Белоруссии, так и с иностранных.

"Плата взымается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин", - уточнили в Госпогранкомитете.