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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Белоруссии введут сбор с транспортных средств за выезд за границу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 1 февраля введут сбор с транспортных средств за выезд за границу, сообщил Госпогранкомитет республики со ссылкой на решения советов депутатов Брестской, Гродненской и Витебской областей. Все три региона граничат со странами Евросоюза.

Сбор составит одну базовую величину (37 белорусских рублей) вне зависимости от количества человек в машине. Его будут взимать как с машин, зарегистрированных в Белоруссии, так и с иностранных.

"Плата взымается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин", - уточнили в Госпогранкомитете.

Белоруссия Госпогранкомитет Брестская область Гродненская область Витебская область
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