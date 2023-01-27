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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Германии вышли на забастовку почти 14 тысяч сотрудников Deutsche Post

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG сообщила о забастовке около 13,8 тыс. сотрудников.

Они откликнулись на призыв профсоюза Verdi к проведению забастовки с требованием повышения заработной платы на 15%, сообщает MarketWatch.

По данным Deutsche Post, бастующие составляют более трети работающих в пятницу сотрудников. При этом в компании отметили, что считают протестные действия чрезмерными, поскольку почтово-логистическая служба уже объявила о следующем раунде переговоров с профсоюзом, который пройдет 8 и 9 февраля.

По оценкам Verdi, с 19 по 22 января около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post по всей Германии участвовали в забастовках, которые продолжались весь день. В четверг они возобновились, количество участников составило порядка 6 тыс.

Германия Deutsche Post
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