Посол ОАЭ в РФ: наши страны продолжат развивать программы в области внедрения возобновляемых источников энергии

Посол ОАЭ доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер в своей авторской статье рассказывает об опыте страны в вопросах внедрения климатических инноваций для обеспечения устойчивого экономического роста

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: пресс-служба

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 16 января в Абу-Даби открылась пятнадцатая Неделя устойчивого развития Абу-Даби 2023 года (ADSW) под патронажем Президента Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В целях демонстрации устойчивого развития, как ключевой основы экономического и социального прогресса и процветания ОАЭ.

Его Высочество Господин Президент заявил, что проведение ADSW в этом году является важным шагом на пути к открытию Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28). Выбор нашей страны для проведения COP28 отражает постоянные усилия ОАЭ по продвижению практических действий в борьбе с изменением климата, устойчивому экономическому развитию и прогрессу в достижении желаемой глобальной цели.

Более того, Его Высочество Господин Президент объявил, что 2023 станет годом "устойчивого развития", призванным продемонстрировать приверженность ОАЭ укреплению глобального сотрудничества в поиске инновационных решений таких проблем, как энергетика, изменение климата и другие насущные вопросы, связанные с устойчивостью.

Мы очень рады, что нас выбрали для проведения COP28 в 2023 году. Мероприятие пройдёт в Expo City Dubai. Во время быстро нарастающего изменения климата, которое угрожает всем странам, мы подходим к организации мероприятия со всей ответственностью, а так же со смирением и решимостью поддержать международное сообщество в нашей реализации амбициозной программы, которая подчеркивает возможности и стимулирует позитивные изменения.

Кроме того, по указанию Президента Его Высочества шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна Заместитель Премьер-министра и Глава администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян 12 января назначил Министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, спецпосланника Президента по климату Его Превосходительство д-ра Султана Ахмеда Аль Джабера Президентом Конференции COP28.

Он принимал активное участие в более чем 10 саммитах COP и обладает двадцатилетним опытом работы в сфере бизнеса и руководства в правительстве, климатической политике и во всех секторах возобновляемой энергетики. Опыт позволяет ему объединять как государственный, так и частный секторы для разработки прагматичных решений для достижения целей и устремлений Парижского соглашения по климату.

COP28 будет иметь особое значение, с точки зрения пересмотра национальных обязательств стран впервые после Парижского соглашения. Наша цель будет состоять в том, чтобы сделать COP28 как можно более инклюзивной и ориентированной на реальные действия платформой. Конференция объединит развитые и развивающиеся страны, а так же все сектора — государственный, частный, академический и гражданское общество — вокруг сосредоточения внимания на реальных решениях в области изменения климата.

Кроме того, ОАЭ были первой страной в регионе, подписавшей и ратифицировавшей Парижское соглашение, первой, взявшей на себя обязательства по сокращению выбросов в масштабах всей экономики, и первой в регионе, объявившей о Стратегической инициативе "Нулевой выброс вредных веществ к 2050 году".

Фактически, ОАЭ опираются на долгий опыт климатических инноваций для обеспечения устойчивого экономического роста и используют свои природные и технологические преимущества в качестве энергетического центра для создания экосистемы при принятии решений в области изменения климата.

Стратегическая инициатива ОАЭ "Нулевой выброс вредных веществ к 2050 году" является естественным следующим шагом на этой траектории роста, который напрямую согласуется с нашим видением развития на следующие 50 лет для создания новых знаний, отраслей, навыков и рабочих мест.

ОАЭ делают все возможное для достижения целей устойчивого развития. Мы уделяем большое внимание чистым источникам энергии, минимизируя климатические риски и поддерживаем усилия по диверсификации экономики в интересах нашей страны и всего международного сообщества в целом.

ОАЭ и Россия являются стратегическими партнерами в области экологически чистой энергетики. Наши действия направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, уделяя приоритетное внимание снижению выбросов в атмосферу. Считаю, что сотрудничество в этой сфере ускорит продвижение широкого использования возобновляемых источников энергии.

ОАЭ и Россия намерены и дальше развивать программы в области внедрения возобновляемых источников энергии, агроэффективности, развития углеродного рынка, зеленой и водородной энергетики на благо всего человечества.