С машины охраны президента Абхазии сняли тонировку в присутствии журналистов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Абхазии в присутствии журналистов сняли тонировку с автомобиля охраны президента республики

Сообщается, что сотрудники Государственной службы охраны исполнили поручение главы Абхазии Аслана Бжания.

Бжания ранее заявил, что поддерживает предложения министра внутренних дел республики Вальтера Бутба об ужесточении наказания за нарушение ПДД. Глава МВД выступил с инициативой увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения на фоне увеличения ДТП на дорогах республики.

Накануне в парламентском комитете по государственно-правовой политике рассмотрели законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Абхазии в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. С инициативой принятия этого законопроекта выступило министерство внутренних дел Абхазии.

В ходе рассмотрения Бутба заявил, что законопроект, направленный в парламент разработан рабочей группой, в которую вошли представители МВД и Генеральной прокуратуры Абхазии. В частности, сказал он, документ предусматривает увеличение штрафов за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии с 12 до 50 тысяч рублей. Ужесточить наказание планируют и для водителей, употребляющих тяжёлые наркотики. Их могут лишить права на вождение автомобилей пожизненно.



Спикер парламена Лаша Ашаба пообещал, что законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов парламента на одном из ближайших заседаний Народного Собрания.