Президент Азербайджана предложил включить в СБ ООН исламские страны

Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает необходимым реформировать ООН, в частности, расширить состав Совета Безопасности, где должны быть отведены постоянные места исламским государствам и движению неприсоединения.

Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, коснулся темы реформирования ООН.

"Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества, и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено движению неприсоединения и это место должна получить страна, председательствующая в ней. Считаю, что это было бы справедливо", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что эти реформы сформировать более безопасный и справедливый мир.