Микроавтобус с туристами попал в ДТП в Турции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Микроавтобус с 12 туристами попал в ДТП во время экскурсионной поездки в Каппадокии, есть пострадавшие, сообщает в субботу портал Haber Dairesi.

"Микроавтобус, перевозивший иностранных туристов, перевернулся на трассе Нийдэ-Аксарай. Помимо водителя, в нем находилось 12 туристов и гид. Микроавтобус следовал с экскурсии в подземный город Деринкую в долину Ихлара в Каппадокии", - пишет издание.

Гражданство иностранных туристов не уточняется.

Как отмечает портал, на место происшествия были отправлены полиция и скорая помощь. По словам полицейских, всем пассажирам и водителю потребовалась помощь медиков.

"Состояние четырех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое, - пишет издание. - Они были доставлены в больницы городов Аксарай и Нийдэ".

Полиция расследует обстоятельства аварии.