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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:42

В Армении собрались привлекать женщин-добровольцев для срочной службы в армии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Армении планируется внедрение института женской добровольной срочной воинской службы, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"В ближайшем будущем мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной срочной воинской службы", - говорится в его послании в связи с отмечаемым в стране 28 января днем армии.

По его словам, правительство Армении предприняло широкомасштабные реформы в армии, цель которых - сделать каждого солдата и офицера более профессиональным.

"В основе этих реформ лежат реформы военного образования, которые также находятся на стадии реализации. В настоящее время мы инициируем создание офицерской старшей школы, которая, по нашему представлению, будет образовательным центром, отвечающим лучшим современным стандартам, и станет кузницей для формирования нового офицерского класса", - отметил Пашинян.

Он также сообщил, что принимаются меры по оснащению армии современным вооружением и техникой.

"Стараемся максимально поощрять местных производителей. Оборонный бюджет на 2023 год по сравнению с 2018 годом увеличился более чем вдвое, - сказал Пашинян. - Однако процесс реформ в армии не идет гладко, потому что нестабильная обстановка в сфере безопасности несет с собой новые вызовы".

Армения Никол Пашинян
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