В Израиле приняли решение упростить получение оружия

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия на фоне теракта в Иерусалиме, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет принял этим вечером решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает", - указано в сообщении.

Среди этих мер - упрощение процедуры получения разрешений на ношение оружия, укрепление еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, усиление подразделений армии и полиции, а также расширение практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.