Грузовикам запретили проезд по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии приостановили из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:20 по Москве до особого распоряжения", - говорится в сообщении

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.