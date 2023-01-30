Клайпедский порт ограничил судоходство из-за сильного ветра и волн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Клайпедском порту с раннего утра ограничено движение судов из-за усиления ветра.

"Ограничение судоходства началось рано утром, около 4:30 утра (5:30 по Москве - ИФ), когда скорость ветра превысила 21 метр в секунду. Высота волн составляет около 4 метров", - сообщила BNS представитель дирекции порта по связям с общественностью Игне Ротаутайте-Пукене.

На 9:00 (10:00 по московскому времени) по два корабля ждали разрешения на выход из порта и вход в него.

Несмотря на ухудшение погодных условий, нештатных ситуаций в порту зафиксировано не было.

Клайпедский порт - крупнейший порт в странах Балтии. Объем перевалки грузов на его терминалах в 2022 году составил 36 млн тонн, что на 21% меньше, чем в 2021 году.