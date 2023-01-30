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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В Пешаваре при взрыве в мечети погибли люди

В Пешаваре при взрыве в мечети погибли люди
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Пешаваре террорист-смертник взорвался в одной из мечетей, когда там молились люди, погибли не меньше 20 человек и еще 96 были ранены, сообщает АР со ссылкой на представителей городской полиции.

По их словам, в мечети в момент теракта находились около 150 человек, в том числе полицейские из ближайших отделений. Взрывом повредило крышу здания, она частично обвалилась.

На месте взрыва идет разбор завалов и поиски людей. Многие пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация. Ранее в аналогичных преступлениях в Пакистане обвиняли представителей местного "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено).

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил теракт и пообещал жестко ответить тем, кто его организовал.

Пакистан Пешавар Шахбаз Шариф
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