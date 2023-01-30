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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Российский вертолет Ми-171А2 сертифицирован авиавластями Индонезии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Генеральное управление гражданской авиации Индонезии валидировало сертификат типа вертолета Ми-171А2, сообщила Росавиация.

"Одобрительный документ, выданный ведомством гражданской авиации Индонезии, открывает экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолетной техники в регионе", - сказано в сообщении.

Ми-171А2 - многоцелевой вертолет тяжелого класса разработки АО "НЦВ Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России". Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.

В 2017 году Ми-171А2 был сертифицирован в России по категории "А", предусматривающей самые жесткие требования безопасности.

Росавиация Индонезия
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