SpaceX еще на сутки перенесла запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 49 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который должен был состояться в понедельник, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже второй перенос запуска.

"В связи с необходимостью дополнительного времени для предстартовых проверок теперь планируем провести запуск спутников Starlink завтра в 08:15 по времени Тихоокеанского побережья США (в 19:15 по московскому времени - ИФ)", - говорится в сообщении.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Он станет 71-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в текущем месяце. SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат ION SCV009 итальянской компании D-Orbit. Он представляет собой спутниковый буксир, предназначенный для выведения нескольких мини-спутников заказчиков на различные орбиты.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в седьмой раз, примерно через 8,5 минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 655 км от базы.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 45 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.