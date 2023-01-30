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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя

Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом мужчина напал в понедельник вечером на пассажиров станции брюссельского метро "Шуман", три человека получили ранения, сообщили бельгийские СМИ.

Отмечается, что нападавший начал наносить удары в вагоне метро, затем пытался преследовать людей на платформе станции. Он был задержан железнодорожной полицией.

Движение поездов в результате инцидента было временно приостановлено, людей со станции эвакуировали.

На данной стадии прокуратура исключает версию теракта. Полицейские склоняются к тому, что задержанный, вероятно, имеет психические отклонения.

Станция "Шуман" находится в самом центре квартала учреждений Европейского союза.

Брюссель
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