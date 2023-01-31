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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

ВВП Франции в IV квартале вырос на 0,1% лучше прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в четвертом квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали нулевого роста ВВП.

В третьем квартале рост ВВП Франции составил 0,2%.

Экономика Франции в четвертом квартале относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 0,5% после повышения на 1% в июле-сентябре.

По итогам 2022 года в целом французский ВВП вырос на 2,6% после скачка на 6,8% в 2021 году.

Тем временем потребительские расходы во Франции в октябре-декабре сократились на 0,9% после роста на 0,5% кварталом ранее.

В декабре показатель снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Расходы на энергоносители в декабре не изменились, на производственные товары – снизились на 1,7%, так же, как и затраты на продукты питания.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре потребрасходы в целом выросли на 0,6%, в то время как ранее сообщалось о росте на 0,5%.

За весь 2022 год потребительские расходы выросли на 2,7% против подъема на 5,2% годом ранее.

Франция
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