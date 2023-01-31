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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Белоруссия отменила запрет на вывоз продуктов в Польшу, Литву и Латвию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии отменили ограничения на вывоз продуктов в Польшу, Литву и Латвию.

Такие решения приняли Витебский и Гродненский облисполкомы. Решения вступили в силу и будут действовать до конца 2023 года. В них говорится, что запрет на вывоз физическими лицами из Белоруссии за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина республики от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Белоруссии в Польшу, Литву и Латвию.

Правительство Белоруссии в апреле 2022 года для защиты внутреннего рынка ограничило вывоз из страны круп, пшеничной муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у жителей соседних с республикой стран Евросоюза возникли проблемы с покупкой базовых продуктов питания.

Белоруссия Евросоюз Польша Литва Латвия
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