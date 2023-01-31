Индийская Adani Enterprises успешно разместила акции на $2,5 млрд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Adani Enterprises Ltd, флагманская компания конгломерата индийского миллиардера Гаутама Адани, успешно разместила акции на $2,5 млрд, несмотря на недавнее появление доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani Group в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, инвесторы разместили заявки на покупку практически 100% предложенных акций Adani Enterprises к закрытию рынка в Мумбае во вторник. Размещение бумаг началось в пятницу, но основной спрос пришелся именно на третий, последний день размещения.

Adani Enterprises приняла решение провести допэмиссию акций, чтобы расширить базу акционеров и повысить ликвидность бумаг. Однако, появление доклада Hindenburg на прошлой неделе поставило размещение под угрозу, и его успех рассматривался экспертами как тест на доверие к Адани.

Компании Adani Group потеряли более $68 млрд рыночной стоимости за три сессии вслед за публикацией доклада Hindenburg, в котором утверждается, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Сеть компаний используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, утверждается в докладе.

В минувшие выходные Adani обнародовала 413-страничный ответ на обвинения Hindenburg в попытке восстановить доверие инвесторов.

В числе инвесторов, купивших акции Adani Enterprises в ходе допэмиссии, – International Holding Co. (IHC), контролируемая ключевым членом королевской семьи Абу-Даби. IHC инвестировала порядка $400 млн в Adani Enterprises, что составило примерно 16% всех предложенных акций.

Среди якорных инвесторов допэмиссии – лондонская Jupiter Asset Management, BNP Paribas, Societe Generale и Goldman Sachs.

Акции Adani Enterprises подорожали на 3,4% по итогам торгов во вторник. За предыдущие пять дней их стоимость упала на 14%.

Индийский конгломерат объединяет широкий круг активов в различных сферах – от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа.