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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Грузооборот самого загруженного порта Китая обновил рекорд в 2022 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот порта Нинбо-Чжоушань, самого загруженного в Китае, по итогам 2022 года достиг рекордных 1,25 млрд тонн, сообщает агентство "Синьхуа".

Предыдущий максимум в 1,2 млрд тонн был зафиксирован годом ранее.

Порт, который расположен в провинции Чжэцзян на востоке страны, занимает первое место в мире по объему грузоперевозок 14-й год подряд, по данным местного центра по портовому и навигационному управлению.

Перевалка контейнеров в порту в прошлом году выросла почти на 8% – до 33,35 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU, от англ. twenty-foot equivalent unit). По этому показателю он находится на третьем месте в мире.

Объем интермодальных операций подскочил на 20% – до 1,45 млн TEU.

На конец декабря порт обслуживал 300 морских маршрутов, что на 13 больше их числа годом ранее.

Китай
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