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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Казахстан намерен ликвидировать торгпредство в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Торговое представительство Казахстана в РФ будет ликвидировано, соответствующий проект постановления правительства опубликован в среду для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

В пояснительной записке к документу говорится, что основанием для принятия постановления стало "поручение премьера-министра Казахстана от 24 января 2023 года № 12-11/Б-70". Текст поручения главы правительства не обнародован.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что принятие документа "не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий", а также, что "положения проекта не повлекут отрицательного влияния на обеспечение национальной безопасности".

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 15 февраля 2023 года.

Казахстан
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