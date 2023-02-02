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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Германия планирует потратить до 17 млрд евро на укрепление системы ПРО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Германия ведет переговоры с несколькими оборонными производителями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, правительство канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с баварским производителем Diehl Defence о закупке до восьми противоракетных систем IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд евро.

Кроме того, заявили собеседники агентства, планируемый щит будет включать систему Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries стоимостью до 4 млрд евро и американскую систему Patriot, на которую Берлин может потратить до 10 млрд евро.

Отмечается, что система ПРО будет направлена на защиту Германии, а также соседних стран от ракетных атак.

Ее стоимость может быть изменена по мере продолжения переговоров.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась комментировать детали переговоров, но подтвердила, что переговоры продолжаются, в том числе с Diehl по системам IRIS-T.

Германия Олаф Шольц
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