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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Большинство опрошенных в Грузии граждан выступают за введение визового режима для россиян, утверждает американская неправительственная организация "Национальный демократический институт" (NDI), представительство которой в Грузии опубликовало в четверг результаты опроса, проведенного в стране в декабре прошлого года.

В частности, как говорится в сообщении представительства NDI, на вопрос, должно ли правительство Грузии ввести визы для граждан РФ, 69% опрошенных дали положительный ответ, 21% считает, что правительство не должно вводить визовый режим для россиян, а 10% не смогли дать однозначный ответ.

В организации также утверждают, что большинство опрошенных считают, что иммиграция большого количества российских граждан в Грузию негативно скажется на стране. Отмечается, что такого мнения придерживаются 69% опрошенных, при этом 17% считают, что иммиграция россиян положительно скажется на Грузии, 6% полагают, что это не окажет никакого влияния, а 8% не знают ответа.

Опрос проводился в период с 3 по 20 декабря 2022 года в масштабах всей Грузии. Всего было опрошено 2519 человек. Погрешность, как отмечают в организации, может составлять 1,6%.

Грузия Россия
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