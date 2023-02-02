Сурок Фил предсказал американцам еще шесть морозных недель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы, сообщает в четверг Associated Press.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно это и произошло на церемонии 2023 года в Панксатони (штат Пенсильвания). В 2021 и 2022 годах Фил также предсказывал длительные морозы.

По данным метеорологов, за последние 10 лет сурок оказывался прав в 40% случаев.

Кураторы Фила утверждают, что ему не меньше 137 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет "эликсир жизни".

Фил является самым знаменитым, но не единственным сурком, участвующим в мероприятии. Традиционно фестивали проводятся в нескольких городах США и Канады, где местные сурки предсказывают погоду. Например, сурок из Статен-Айленда Чак в этом году предсказал раннюю весну.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.