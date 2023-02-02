Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть морозных недель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы, сообщает в четверг Associated Press.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно это и произошло на церемонии 2023 года в Панксатони (штат Пенсильвания). В 2021 и 2022 годах Фил также предсказывал длительные морозы.

По данным метеорологов, за последние 10 лет сурок оказывался прав в 40% случаев.

Кураторы Фила утверждают, что ему не меньше 137 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет "эликсир жизни".

Фил является самым знаменитым, но не единственным сурком, участвующим в мероприятии. Традиционно фестивали проводятся в нескольких городах США и Канады, где местные сурки предсказывают погоду. Например, сурок из Статен-Айленда Чак в этом году предсказал раннюю весну.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вучич заявил, что отказ от западного плана по Косово приведет к изоляции Сербии

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

Израильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с Израилем

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Brent подорожала до $83,55 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });