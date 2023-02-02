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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Разрабатываются изменения в нормативную базу ОДКБ по миротворчеству

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Организации Договора о коллективной безопасности разрабатываются новые правовые основания по участию в миротворческих операциях, сообщил в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В случае поступления предложений по изменению правовых оснований задействования коллективных миротворческих сил ОДКБ, они будут согласовываться с государствами-членами", - сказал Зайнетдинов.

Сейчас проведение миротворческих операций ОДКБ регламентируется соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года.

В соответствии со статьей 3 указанного соглашения решение о миротворческой операции на территории одного из государств-членов ОДКБ принимается Советом коллективной Безопасности ОДКБ на основании соответствующего официального обращения этой страны с незамедлительным информированием Совбеза ООН. Решение о миротворческой операции ОДКБ на территории государства, не входящего в ОДКБ, принимается на основании решения СБ ООН, пояснил Зайнетдинов.

Он сообщил, что в настоящее время проходит процедуру ратификации протокол от 16 сентября 2021 года о внесении изменений в указанное соглашение, предусматривающий порядок определения координирующего государства для взаимодействия с ООН от имени ОДКБ в сфере миротворчества (ратифицирован Белоруссией, Россией и Таджикистаном).

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ
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