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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Республиканцы поручили соратнице Трампа озвучить их ответ на обращение Байдена к Конгрессу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Арканзас Сара Сандерс выступит от лица Республиканской партии США в ответ на ежегодное обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена к Конгрессу на следующей неделе, сообщают американские СМИ.

Спикер палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отметили, что 40-летняя Сандерс является самым молодым американским губернатором и активным сторонником консервативных принципов.

"Пока президент Байден повторяет старые ошибки и подводит американцев, набирающее силу поколение республиканских губернаторов борется за помощь семьям, продвигает новые решения и побеждает", - указал Макконнелл.

Маккарти в свою очередь отметил, что бывшая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа "активно продвигает консервативные идеи за пределами Вашингтона". Он отметил, что "все, в том числе Байден, должны внимательно послушать ее речь".

Сама Сандерс заявила, что планирует в своей речи "сопоставить оптимистическое видение будущего республиканцами и неудачи Байдена и демократов".

"Мы готовы начать новую главу в истории Америки", - отметила она.

Ее выступление будет показано после обращения Байдена к народу о положении дел в стране, которое состоится 7 февраля.

Сандерс 2017 по 2019 год она работала пресс-секретарем Белого дома и считается убежденной соратницей Трампа. В результате выборов 2022 года ее избрали на пост губернатора Арканзаса. Ее отец - влиятельный республиканец, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби.

США Сара Сандерс Дональд Трамп
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