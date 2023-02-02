Астронавты завершили наружные монтажные работы и вернулись на борт МКС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский астронавт Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката в четверг после многочасового выхода в открытый космос для выполнения монтажных работ вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Астронавты выходили в открытый космос для работ по подготовке к установке новых солнечных панелей МКС в целях модернизации системы ее энергоснабжения. Выход, начавшийся из модуля Quest американского сегмента МКС в 07:45 по времени Восточного побережья США (в 15:45 по московскому времени), продлился 6 часов 41 минуту.

Астронавты завершили монтаж на ферме МКС устройств для крепления новых мощных солнечных панелей iROSA, который они начали в ходе предыдущего выхода в открытый космос 20 января. Пара таких панелей для установки будет доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года астронавтами была установлена еще одна пара панелей, которая была доставлена на МКС грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели уже поставляют дополнительную электроэнергию станции. Всего к МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации ее энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт JAXA Коити Ваката.