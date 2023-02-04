В США приостановили работу трех аэропортов из-за ситуации вокруг аэростата КНР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу распорядилось временно закрыть три международных аэропорта из соображений безопасности на фоне ситуации с находящимся над страной китайским аэростатом.

"FAA приостановило прилеты в Международный аэропорт Уилмингтон, Международный аэропорт Мертл-Бич", - приводит CNN выдержки из заявления управления.

Со своей стороны, CBS News со ссылкой на FAA сообщает, что также приостановлены и вылеты из этих аэропортов. Первый аэропорт находится в Северной Каролине, остальные - в Южной Каролине.

Отмечается, что FAA также ограничило движение в воздушном пространстве возле города Мертл-Бич с 12:45 до 14:45 по местному времени (20:45-22:45 по Москве).

Ранее в субботу американский президент Джо Байден заявил, что администрация США разберется с ситуацией вокруг китайского аэростата, замеченного в воздушном пространстве страны.

"Мы собираемся с ним разобраться", - заявил Байден, отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, собьют ли США этот воздушный шар.

Телеканал отмечает, что Байден проводил консультации с военными, советники предостерегли главу Белого дома от идеи сбить аэростат над территорией страны, поскольку тогда его обломки могут упасть на людей или жилые дома.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что в Вашингтоне рассматривают вариант сбить аэростат, когда тот покинет воздушное пространство США и выйдет на Атлантику. После этого планируется поднять его обломки из воды.

Чиновник отметил, что может потребоваться закрытие значительной части воздушного пространства для защиты гражданских лиц на период, когда США будут пытаться сбить аэростат. При этом он не исключил, что аппарат управляется с помощью китайских спутников-шпионов.

В субботу аэростат заметили вблизи города Шарлотт в Северной Каролине.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), что обнаруженный над США китайский аэростат в субботу должен покинуть воздушное пространство страны в районе штата Южная Каролина. Согласно траектории, смоделированной NOAA, после полета над штатами Кентукки и Теннесси воздушный шар направится к юго-восточному побережью США. Два представителя американского министерства обороны сообщили CNN, что аэростат достигнет юго-восточного побережья в районе Северной Каролины и уйдет в направлении Атлантического океана.

Аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток. Он выполняет полет на высоте примерно 18,3 тыс. м, значительно выше коридора для рейсов гражданских самолетов.

2 февраля аэростат обнаружили над штатом Монтана на северо-западе США, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Пентагон принял решение не сбивать аэростат, поскольку падение его обломков может представлять угрозу населению и привести к разрушениям на земле.

По сообщению CNN, подвеска под воздушным шаром достигает в длину более 27 метров. Американские власти считают, что она может нести системы управления и разведки.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является гражданским воздушным судном, использующееся в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в американское воздушное пространство. В Китае извинились за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.