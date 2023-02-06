Первый запуск новой японской ракеты H3 перенесен на 15 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 с оптическим спутником дистанционного зондирования ALOS-3 перенесен c 12 на 15 февраля из-за непогоды в районе старта, сообщило в понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Она должна вывести спутник на солнечно-синхронную орбиту высотой 669 км.

По плану агентства, аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, должен будет продолжить миссию спутника ALOS, запущенного в 2006 году и выведенного из строя в 2011 г. В отличие от своего предшественника ALOS-3 оснащен камерой с более высоким разрешением (0.8 м) при такой же ширине полосы захвата (70 км) для создания цветных изображений высокого качества. Также в настоящий момент на орбите продолжает работать второй спутник серии - ALOS-2, запущенный в 2014 году.

Спутник планируется использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью и ее съемки, а также для предупреждения и предотвращения природных катастроф, мониторинга окружающей среды и прибрежных районов. ALOS-3 будет отправлять на Землю геопространственные данные высокой точности и сможет передавать их другим оптическим спутникам-ретрансляторам.

Срок работы аппарата массой около 3 тонн рассчитан на 7 лет.

Ракета H3, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries, станет новой основной ракетой Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки и заменит в этом качестве ракету H2A.

По информации JAXA, H3 сможет выводить полезную нагрузку массой более 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту и около 8 тонн на геопереходную орбиту, что в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую способна выводить ракета H2A.

Помимо вывода на орбиту спутников, ракета будет использоваться в рамках миссий программы по исследованию Луны Artemis (Артемида), а также для отправки на Международную космическую станцию (МКС) грузовых кораблей HTV-X, которые начнут доставлять на станцию различную полезную нагрузку в 2024 году.