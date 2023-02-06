Организованных туристов из России в пострадавших провинциях Турции быть не могло

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в непопулярной у российских туристов части Турции и в низкий для туризма сезон, поэтому организованных туристов из России в пострадавшей зоне быть не могло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В зимний период организованные туристы в основном бывают в Стамбуле и провинции Анталья. Организованных туров и заездов в города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в восточной части Турции в этом году не было. По информации от принимающих офисов "Интуриста" в Стамбуле, все туристы находятся на связи с гидами и отдыхают по программе", - рассказали в компании.

Там добавили, что для Турции сейчас низкий сезон и россиян там в принципе не так много.

"Основные туристические заезды в провинцию Анталья начнутся в апреле, а если говорить о Стамбуле, то спрос на него также растет на весенний период, поэтому, вероятнее всего, сегодняшние трагические события на спрос не повлияют", - добавили в компании.

Землетрясение в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка магнитудой 7,8 залегал на глубине 18 км примерно в 33 километрах от Газиантепа и в 90 км от границы Сирии. На затронутой территории разрушены десятки домов. По последним подсчетам АР, в Турции и Сирии погиб по меньшей мере 641 человек, счет пострадавших пошел на тысячи.