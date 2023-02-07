Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20", ранее во вторник расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Корабль был запущен с космодрома Байконур 3 июня 2022 года и в тот же день пристыковался к МКС.

С помощью двигателей "Прогресса МС-20" было выполнено 11 коррекций орбиты МКС.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-22" запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов – 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.