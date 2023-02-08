Вашингтон планирует продать Варшаве системы HIMARS почти на $10 млрд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США собираются продать Польше реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним на сумму около $10 млрд, сообщает американское управление военного сотрудничества министерства обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму около $10 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление 7 февраля уведомило Конгресс о планах по продаже такого вооружения Варшаве.

Польша запросила 18 установок HIMARS, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, свыше 460 других ракет, в том числе - управляемых, а также запчасти к РСЗО, подчеркивается в релизе.

Ранее о планах США продать Польше HIMARS сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

"США планируют продать Польше HIMARS на сумму около $10 млрд, включая боеприпасы, а также другое оружие", - сообщили агентству два неназванных чиновника.