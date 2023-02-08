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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Путин заявил о деятельности внерегиональных стран в Афганистане под видом борьбы с терроризмом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена попытками внерегиональных стран использовать ситуацию в Афганистане для создания своих организаций под видом борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас беспокоят также и попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы внерегиональные государства расширяли там или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать там под видом борьбы с международным терроризмом, хотя из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают", - сказал Путин на встрече с секретарями Советов безопасности по афганской тематике.

Он подчеркнул, что положение в стране лучше не становится, обостряется и гуманитарная ситуация. "Четыре миллиона, по нашим данным, примерно, в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, но делается все, чтобы решения были найдены.

Президент РФ заявил о том, что после ухода американских войск наращивает свой потенциал "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится, активизируются международные террористические организации, включая "Аль-Каиду", которая наращивает свой потенциал, и все вы это хорошо знаете", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Афганистане напрямую затрагивает вопросы безопасности России, ее южных границ.

"Для нас это всегда было важно, а сегодня важно вдвойне, чтобы на наших южных границах не возникали точки напряжения", - сказал он.

Владимир Путин
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