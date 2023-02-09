Великобритания и США ввели санкции против семи россиян в связи с киберпиратством

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в координации с властями США в четверг ввела санкции в отношении семерых граждан России в связи с их деятельностью в киберпространстве, которую в Лондоне сочли незаконной.

"Под санкции попали Виталий Ковалев, Валерий Седлецкий, Валентин Карягин, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Михаил Искрицкий и Иван Вахромеев. Их активы (на территории Великобритании) заморожены, им запрещен въезд (в страну)", - говорится в коммюнике, распространенном британским МИД, и в сообщении Минфина США.

Как утверждает британский МИД, в результате действий этих лиц пострадали деловые и общественные организации не только в Великобритании, но и в США, Ирландии и Коста-Рике.

Эти россияне также были включены в SDN List Минфина США.