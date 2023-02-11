Скончался бывший глава правительства ГДР Ханс Модров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Последний коммунистический лидер правительства ГДР Ханс Модров скончался в возрасте 95 лет, сообщает Associated Press.

О кончине бывшего политика проинформировала его Левая партия. "Его заслуга - мирный вариант обеспечения единства Германии. Это останется его политическим наследием", - отметили в партии.

Associated Press отмечает, что Модров, выступивший за начало переговоров об объединении Германии, был популярной фигурой. Он возглавлял правительство ГДР в 1989-1990 годах. Однако его личной популярности оказалось недостаточно для того, чтобы немецкие коммунисты остались у власти: партия проиграла выборы в 1990 году. В дальнейшем Модров принимал участие в политической жизни объединенной Германии.