Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Скончался бывший глава правительства ГДР Ханс Модров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Последний коммунистический лидер правительства ГДР Ханс Модров скончался в возрасте 95 лет, сообщает Associated Press.

О кончине бывшего политика проинформировала его Левая партия. "Его заслуга - мирный вариант обеспечения единства Германии. Это останется его политическим наследием", - отметили в партии.

Associated Press отмечает, что Модров, выступивший за начало переговоров об объединении Германии, был популярной фигурой. Он возглавлял правительство ГДР в 1989-1990 годах. Однако его личной популярности оказалось недостаточно для того, чтобы немецкие коммунисты остались у власти: партия проиграла выборы в 1990 году. В дальнейшем Модров принимал участие в политической жизни объединенной Германии.

ГДР Ханс Модров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытка втянуть страну в войну

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытка втянуть страну в войну

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 11 февраля

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

США сбили над Аляской аэростат

В Белоруссии введено лицензирование вывоза лука и яблок

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

Швейцария не разрешила Испании передать Украине две установки ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });